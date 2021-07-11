Звездные семейные пары, которые смогли преодолеть сильный кризис и не развестись
Бейонс и Jay-Z. Об изменах репера американские СМИ писали много, но основным доказательством нечестных отношений стал хит артистки «Lemonade», в котором она открыто подтверждает факт бесконечных измен мужа. Но самым громким стал случай в 2013-м году, когда камеры лифта запечатлели, как младшая сестра Бейонс накидывается на певца с кулаками в лифте нью-йоркского отеля, а затем отказалась комментировать произошедшее. Сегодня артистам удалось оставить в прошлом обиды и пережить боль от неверности.
Шакира и Жерар Пике. Счастливую пару сегодня невозможно представить порознь, но в начале их отношений, в 2011 году, певица и футболист расставались из-за интрижки Жерара. Весь период, что молодые люди находились порознь, в СМИ не утихали домыслы, что адюльтер произошел из-за большой разницы в возрасте — Шакира старше избранника ровно на 10 лет. Ситуация разрешилась 8 февраля 2012 года влюбленные вместе отметили свои дни рождения: Пике и Шакира родились в один день. Сегодня пара воспитывает двух сыновей, но до сих пор не женаты — артистка любит свободу и считает очень пикантным, до сих пор называть Пике «мой бойфренд».
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Фото: picture alliance
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. Образцовая пара только сегодня пришла к штилю в отношениях. До этого, многие годы без конца устраивали американские горки расходились и сходились вновь. Причиной расставаний служило нежелание Джастина остепеняться и переходить в роль мужа и отца семейства. Певца регулярно видели в компании известных девушек, таких как Оливия Манн или Линдси Лохан. Когда Джессике надоело на это смотреть — она собрала чемоданы и покинула общий дом. Через год пара сошлась снова. И с тех пор, больше не расстаются — Джастин сделал предложение. Влюбленные убеждены, что расставание только укрепило их любовь.
Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс. Неожиданно для поклонников пары, кризис в их 15-летних отношениях наступил именно тогда, когда партнеры отчаянно нуждались в помощи друг друга: у актера диагностировали рак, а у Кэтрин — биполярное расстройство, которое характеризуется частой сменой настроений. Супруги признавались, что им стало очень тяжело находиться друг с другом, и решили какое-то время пожить отдельно. Дров в конфликт добавили и слухи о романе Дугласа с партнерше по съемочной площадке. Но очень скоро супруги поняли, что расставание не выход и исключили мысли о разводе раз и навсегда.
Сара Джессика-Паркер и Метью Бродерик. Во время съемок «Секса в большом городе», в реальной жизни Паркер тоже происходила драма: ее муж активно крутил роман с 25-летней официанткой, с которой часто попадал в объективы папарацци. Как только Сара узнала об этом, забрала их общего 5-летнего сына и серьезно думала о разрыве. Брак спасло решение завести еще детей: появление двойняшек от суррогатной матери сблизили супругов снова.
Фото и видео: Picture Alliance, Rambler
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