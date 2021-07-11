Звездные семейные пары, которые смогли преодолеть сильный кризис и не развестись

Бейонс и Jay-Z. Об изменах репера американские СМИ писали много, но основным доказательством нечестных отношений стал хит артистки «Lemonade», в котором она открыто подтверждает факт бесконечных измен мужа. Но самым громким стал случай в 2013-м году, когда камеры лифта запечатлели, как младшая сестра Бейонс накидывается на певца с кулаками в лифте нью-йоркского отеля, а затем отказалась комментировать произошедшее. Сегодня артистам удалось оставить в прошлом обиды и пережить боль от неверности.

Шакира и Жерар Пике. Счастливую пару сегодня невозможно представить порознь, но в начале их отношений, в 2011 году, певица и футболист расставались из-за интрижки Жерара. Весь период, что молодые люди находились порознь, в СМИ не утихали домыслы, что адюльтер произошел из-за большой разницы в возрасте — Шакира старше избранника ровно на 10 лет. Ситуация разрешилась 8 февраля 2012 года влюбленные вместе отметили свои дни рождения: Пике и Шакира родились в один день. Сегодня пара воспитывает двух сыновей, но до сих пор не женаты — артистка любит свободу и считает очень пикантным, до сих пор называть Пике «мой бойфренд».