Звездные наставники и новые участники: премьера 9-го сезона «Голос. Дети»

Наставниками в девятом сезоне проекта стали: певица Полина Гагарина, а также рэперы Егор Крид и Василий Вакуленко, наиболее известный как Баста.

Ведущим яркого шоу по традиции стал актер Дмитрий Нагиев, а компанию ему составит Агата Муцениеце.

Уже в субботу вечером поклонники проекта увидят первые выступления и проведут слепые прослушивания юных дарований, а судьи распределят лучших по командам. В новом сезоне зрителей ждет увлекательное погружение в мир шоу-бизнеса вместе с талантливыми участниками.

Дети пройдут путь от кастинга до увлекательных репетиций, а благодаря советам старших и успешных представителей музыкальной индустрии смогут полностью раскрыть свой потенциал и показать на что способны.