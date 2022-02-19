Звездные наставники и новые участники: премьера 9-го сезона «Голос. Дети»
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Фото: Пресс-служба
Наставниками в девятом сезоне проекта стали: певица Полина Гагарина, а также рэперы Егор Крид и Василий Вакуленко, наиболее известный как Баста.
Ведущим яркого шоу по традиции стал актер Дмитрий Нагиев, а компанию ему составит Агата Муцениеце.
Уже в субботу вечером поклонники проекта увидят первые выступления и проведут слепые прослушивания юных дарований, а судьи распределят лучших по командам. В новом сезоне зрителей ждет увлекательное погружение в мир шоу-бизнеса вместе с талантливыми участниками.
Дети пройдут путь от кастинга до увлекательных репетиций, а благодаря советам старших и успешных представителей музыкальной индустрии смогут полностью раскрыть свой потенциал и показать на что способны.
Рэпер Баста снова планирует быть строгим, но справедливым критиком: «Дети до конца не наученные взрослым приемам. Самообладание, подача себя — и мы имеем дело с очень искренней, настоящей, прямой такой эмоцией».
Тогда как Полина Гагарина готовиться обнимать и поддерживать каждого. «Ничего не знаю, доверяю как всегда своему сердцу, своему слуху, просто я жду прекрасных своих любимых детей», — отметила певица.
Егор Крид с нетерпением ждет возможности передать свои знания и опыт подрастающему поколению. «Все эти дети, которые попадут ко мне в команду, к ним будет к каждому индивидуальный подход, и каждого пытаемся максимально раскрыть», — поделился планами артист.
Премьерный выпуск «Голос. Дети» стартует в субботу, 18 февраля, на Первом канале сразу после программы «Время».
Фото: Пресс-служба