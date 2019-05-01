Звездные гости и торт с короной: Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку в честь 52-летия

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Вечеринку в честь дня рождения певец устроил поистине королевскую — в одном из самых роскошных отелей Дубая Burj Al Arab, сообщает Super.ru. Банкетный зал на 27 этаже отеля был украшен в стиле «Великого Гэтсби». Среди гостей вечера были замечены Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Елена Севера с сыновьями ВладиМиром и ЮрКиссом, Жасмин, диджей Катя Гусева, Полина Гагарина, Ксения Бородина с мужем и детьми и другие знаменитости. Лучшие танцовщицы развлекали гостей танцами живота, а музыкальным сюрпризом стал диджей-сет Кати Гусевой.