Звездные бабники: Деревянко, Агутин и другие красавцы, которые разбивали сердца
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Фото: Global Look Press
Мужчины-звезды, привлекательные и обаятельные, никогда не знают недостатка в поклонницах. Внимания со стороны женщин-коллег тоже, как правило, хватает. Однако пока одни готовы жить с одной женщиной в браке, другие предпочитают не связывать себя обязательствами.
Павел Деревянко, несмотря на то, что состоял в отношениях, и не раз, громко заявил в интервью – «все мужчины полигамны». Актер признался, что никогда в жизни не любил.
«Конечно, мужчина полигамен, но так как мы жили отдельно, так нам было удобно… Если бы мы жили вместе, то давно съели бы друг друга», – рассказывает он о жизни с бывшей гражданской женой.
Леонид Агутин тоже признался – до встречи с женой, Анжеликой Варум, был бабником – однако певица на жары музыканта не клюнула.
«Около года я за ней ухаживал. У нее тогда парень был — очень хороший человек. Во всем ей помогал, везде ездил. А я вот даже не понимал, как к Анжелике подойти. У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход», – пожаловался он для YouTube-канала ЖЗЛ.
Интересно, что Агутин – далеко не единственный пример «перевоспитавшихся» бабников. Даже непокорного Элджея, который весьма нелестно называл девушек в своих песнях, удалось приручить – и он уже довольно давно счастлив с Настей Ивлеевой.
А Павел Воля, за которым была устойчивая слава дамского угодника, нашел свое счастье с красавицей-гимнасткой Ляйсан Утяшевой.
Более молодое поколение недалеко ушло. Главный на данный момент «холостяк» страны Тимати – не только настоящий сердцеед и любящий отец (к своим детям он действительно проявляет много внимания и заботы). Кроме творчества, музыкант известен своими многочисленными романами. А поклонники не перестают иронизировать по поводу устоявшегося вкуса Тимати – даже фаворитки в шоу оказались похожи на его бывшую, Анастасию Решетову.
У Егора Крида вкус оказался примерно таким же, как у Тимати – длинноногие брюнетки. А романов на его счету, пожалуй, не менее, чем песен.
Гуф, даже будучи женатым на Айзе Долматовой, изменял ей – потом он даже перестал это скрывать, поэтому нет ничего удивительного в том, что девушка не выдержала. Такая же история повторилась и у Влада Соколовского, который из-за своих измен остался без жены, Риты Дакоты.
Фото: Global Look Press
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