Звездные бабники: Деревянко, Агутин и другие красавцы, которые разбивали сердца

Мужчины-звезды, привлекательные и обаятельные, никогда не знают недостатка в поклонницах. Внимания со стороны женщин-коллег тоже, как правило, хватает. Однако пока одни готовы жить с одной женщиной в браке, другие предпочитают не связывать себя обязательствами.

Павел Деревянко, несмотря на то, что состоял в отношениях, и не раз, громко заявил в интервью – «все мужчины полигамны». Актер признался, что никогда в жизни не любил.

«Конечно, мужчина полигамен, но так как мы жили отдельно, так нам было удобно… Если бы мы жили вместе, то давно съели бы друг друга», – рассказывает он о жизни с бывшей гражданской женой.

Леонид Агутин тоже признался – до встречи с женой, Анжеликой Варум, был бабником – однако певица на жары музыканта не клюнула.

«Около года я за ней ухаживал. У нее тогда парень был — очень хороший человек. Во всем ей помогал, везде ездил. А я вот даже не понимал, как к Анжелике подойти. У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход», – пожаловался он для YouTube-канала ЖЗЛ.