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Звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой на съемках вызвали скорую

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова в отпуске в Италии

Фото: Instagram

Съемки нового сезона ситкома проходили в Сочах.

Исполнительница главной женской роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова рассказала, подписчикам в Instagram, что в один из съемочных дней ей стало плохо на площадке, да так, что пришлось вызывать бригаду медиков.

Екатерина Волкова в сериале «Воронины»

Несколько дней съемочная бригада сериала «Воронины» провела в Сочах, чтобы снять несколько эпизодов на пляже. Сначала в городе лил дождь, который сменила сильная жара. Из-за высокой температуры воздуха здоровье и подвело артистку.

«Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная. Ладно, загримировались, но, почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше два часа на солнце, съемка и переезд. Пока ехали на другую локацию, укачало сильно. Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! Мне стало нехорошо совсем: рвота, скорая, два укола, куча лекарств», — рассказала Екатерина Волкова на своей странице в соцсети.

Члены съемочной группы помогали медикам актрисе прийти в себя, чтобы вернуться к работе. «А дальше мне стало легче, и я вернулась в кадр. Вот такая работа у актера — умри или выживи, но «Ворониных» сними. Смена закончилась в три ночи, в шесть утра вылет в Москву — и вот я тут. В самолете точно была температура, так как крутило кости», — продолжила рассказ Волкова. Сейчас Екатерина прилетела на несколько дней в Москву, чтобы решить неотложные дела и сыграть в спектакле «Два мужа по цене одного».

Некоторое время назад Екатерина Волкова рассказала в Instagram, что новый сезон «Ворониных» может стать последним. Но позже на канале СТС ответили, что у сериала хорошие рейтинги, и, если он и дальше будет удерживать высокие позиции, то о закрытии проекта не может быть и речи.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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