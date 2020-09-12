Актриса из «Звездных войн» Фелисити Джонс родила первенца

Актриса Фелисити Джонс известна по фильмам «Теория всего» и «Звездные войны: Изгой один». В декабре 2019 года вышла лента «Аэронавты», в которой ей во второй раз в карьере компанию составил Эдди Редмейн. Именно на светской премьере и стало известно о беременности актрисы, которая появилась на мероприятии с округлившимся животом.

Джонс и Гард поженились в 2018 году после трехлетнего романа. Их ребенок стал для обоих первенцем.