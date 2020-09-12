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Актриса из «Звездных войн» Фелисити Джонс родила первенца

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Фелисити Джонс

Фото: Global Look Press

36-летняя актриса впервые стала мамой. Пол ребенка пока неизвестен.

Британская актриса Фелисити Джонс родила первенца! О радостной новости в семье артистки и ее супруга режиссера Чарльза Гарда стало известно благодаря папарацци. Звезду фильмов «Теория всего» и «Звездные войны: Изгой один» сфотографировали во время прогулки по Лондону уже без беременного живота, но с коляской, которую Фелисити толкала перед собой. Как сообщает Hollywood Life, также пара несла несколько упаковок подгузников.

Беременная Фелисти Джонс и ее партнер по фильмам «Теория всего» и «Аэронавты» Эдди Редмейн.

Фото: Nils Jorgensen/Global Look Press

Актриса Фелисити Джонс известна по фильмам «Теория всего» и «Звездные войны: Изгой один». В декабре 2019 года вышла лента «Аэронавты», в которой ей во второй раз в карьере компанию составил Эдди Редмейн. Именно на светской премьере и стало известно о беременности актрисы, которая появилась на мероприятии с округлившимся животом.

Джонс и Гард поженились в 2018 году после трехлетнего романа. Их ребенок стал для обоих первенцем.

Фото: Nils Jorgensen, Panoranic, Brent Perniac, Armando Gallo, Famous, Keith Mayhew/Global Look Press

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