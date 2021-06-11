Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в больницу с пневмонией
Коронавирус уже ударил по многим известным людям — особенно по звездам старше 60 лет. На этот раз сообщили о госпитализации Елены Сафоновой, известной по роли в фильме «Зимняя вишня».
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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Актрису доставили в больницу — медики уже диагностировали у нее вирусную пневмонию. Об этом сообщает СтарХит.
Также звезда сделала тест, чтобы подтвердить коронавирус, и тереть ожидает результатов. По возрасту она находится в группе риска.
Позже директор актрисы опроверг информацию о ее госпитализации, заявив, что заболеть коронавирусом она не может, поскольку сделала прививку.
Сама актриса ведет закрытый образ жизни и предпочитает не общаться с журналистами.
Кроме «Зимней вишни» ее можно увидеть в таких фильмах, как «Возвращение Баттерфляй», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Пан или пропал» и других.
Фото: Global Look Press
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