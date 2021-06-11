Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова попала в больницу с пневмонией

Также звезда сделала тест, чтобы подтвердить коронавирус, и тереть ожидает результатов. По возрасту она находится в группе риска.

Позже директор актрисы опроверг информацию о ее госпитализации, заявив, что заболеть коронавирусом она не может, поскольку сделала прививку.

Сама актриса ведет закрытый образ жизни и предпочитает не общаться с журналистами.

Кроме «Зимней вишни» ее можно увидеть в таких фильмах, как «Возвращение Баттерфляй», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Пан или пропал» и других.