Звезда «Железного человека» Оливия Манн впервые стала мамой

Актриса, прославившаяся благодаря фильмам «Железный человек — 2», «Люди Икс», «8 подруг Оушена» и других, родила сына еще 24 ноября, но известно об этом стало только сейчас, сообщает TMZ.

Избранником артистки стал актер и стендап-комик, 38-летний Джон Мулани, с которым она начала встречаться весной этого года. Пара всячески скрывала свой роман от прессы, так как Джон еще не оформил развод со своей супругой Анной Мари Тендлер, с которой состоит в браке с 2014 года.

Еще в сентябре Джон сделал неожиданное признание о том, что они с Оливией ждут ребенка, сообщив эту новость во время интервью на шоу Late Night With Seth Meyers.

Интервью было посвящено сложному состоянию и трудному году Мулани, за который он успел испортить отношения с супругой и вернуться на лечение в реабилитационный центр.

Источник также отмечает, что Манн не стала причиной развода комика, так как они с супругой разошлись до их встречи.

Для Оливии и Джона этот ребенок стал первым.