Звезда «Зачарованных» Алисса Милано теряет волосы из-за перенесенного коронавируса

«У меня такая же проблема. Никакие витамины не помогают», «У моей подруги Дженни такая же ситуация. Она перестала чувствовать вкус и запах, и волосы тоже начали выпадать», «Я так потеряла 20% волос, а минувшей ночью у меня случился приступ астмы через семь недель после выздоровления», «Я заболела коронавирусом в марте и сейчас тоже теряю волосы», — делятся своим опытом подписчики актрисы.

Напомним, по данным на 11 августа в мире зафиксировано более 20 миллионов случаев заболевания COVID-19. В России всего выявлено 897599 случаев. Впервые с 23 апреля в России за сутки зафиксировали менее пяти тысяч случаев (4945).