Звезда «Зачарованных» Алисса Милано теряет волосы из-за перенесенного коронавируса
Фото: Instagram/@milano_alyssa
47-летняя звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано в тяжелой форме переболела коронавирусом нового типа. Актриса рассказывала фолловерам, что в течение четырех месяцев жила с явными симптомами COVID-19 — головокружение, учащенное сердцебиение, одышка, отсутствие кратковременной памяти и общее недомогание, однако лишь недавний тест на антитела к вирусу показал положительный результат, все предыдущие были отрицательными. Теперь Алисса призналась, что коронавирус повлиял не только на ее здоровье, но и на красоту — актриса теряет волосы: «Думаю, я покажу вам, что COVID-19 делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно».
«У меня такая же проблема. Никакие витамины не помогают», «У моей подруги Дженни такая же ситуация. Она перестала чувствовать вкус и запах, и волосы тоже начали выпадать», «Я так потеряла 20% волос, а минувшей ночью у меня случился приступ астмы через семь недель после выздоровления», «Я заболела коронавирусом в марте и сейчас тоже теряю волосы», — делятся своим опытом подписчики актрисы.
Напомним, по данным на 11 августа в мире зафиксировано более 20 миллионов случаев заболевания COVID-19. В России всего выявлено 897599 случаев. Впервые с 23 апреля в России за сутки зафиксировали менее пяти тысяч случаев (4945).
Фото: Instagram/@alyssa_milano, Global Look Press
Видео: Instagram/@alyssa_milano
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