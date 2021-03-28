Звезда YouTube-шоу «Подруги» Истомина — о зависимости: «Валялась в отходах»

Одна из поклонниц девушки задала ей провокационный вопрос об употреблении. Карина решилась честно ответить на него и опубликовала пост: «Определенно жаль потраченного времени, когда я валялась в отходах, когда не могла включить голову, потому что мне физически было плохо, когда все время рвало и тахикардия сводила с ума. Вот о физическом ущербе болезни я правда жалею, потому что, черт, мне 26 лет, а тело реально устало. Я сейчас чувствую себя намного лучше, а у меня всего 82 дня чистоты. Это капитан очевидность, что в трезвости себя лучше чувствуешь физически, но когда ты больной душевно, тебе если честно насрать, проснулся ты свежий или нет, тебе очень упороться хочется. Но в остальных аспектах я отношусь к зависимости с благодарностью, потому что мне ничего больше не остается. Если я буду беситься, хуже будет только мне, поэтому я стараюсь принимать ее со всей любовью и принятием, потому что кроме меня этого никто не сделает. Так что если бы, не если бы… я все время живу прошлым или будущим, учусь жить настоящим, поэтому теперь на этот вопрос отвечу «получилось как получилось, работаем с тем что есть». Только сегодня»