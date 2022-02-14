Звезда выйдет на лед! Валиева после скандала с допингом выступит в соревнованиях одиночниц
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Всю ночь решалась судьба Камилы Валиевой. Заседание длилось около семи часов. В 9:00 стал известен вердикт CAS по делу российской фигуристки. Было решено допустить звезду фигурного катания к дальнейшему участию в Олимпиаде.
Напомним, что после завершения командного турнира появилась информация о том, что в крови Камилы Валиевой был обнаружен триметазидин. Антидопинговое агентство наложило на фигуристку временное отстранение, но уже на следующий день его сняли.
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. «Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», — говорится в документе.
Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили, что крайне разочарованы вердиктом Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки.
Камила Валиева получила звание олимпийской чемпионки в составе сборной России в командном турнире. К слову, церемония награждения до сих пор не была проведена. К счастью, Камила все же сохранит золото и выступит с короткой программой 15 февраля.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press