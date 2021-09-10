Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова трогательно поздравила мужа с 35-летием

Но не обошлось и без юмора со стороны любящей и заботливой супруги — она пообещала Андрею, что они с дочкой всегда будут рядом и готовы поддержать в любую минуту. Правда, с небольшим условием: «Конечно, вынесем немного мозг, потреплем нервы, покапризничаем, не без этого. Мы же девочки. А ты наш мужчина и наш крепкий и надежный тыл», — шутливо завершила Екатерина.

С самого утра любимого отца и мужа ждали подарки от домочадцев — задув свечи, именинник принялся их распаковывать. Одним из презентов стали умные очки, которыми, как призналась в видео сама Екатерина, можно управлять по bluetooth.

Напомним, что Екатерина Волкова и Андрей Карпов в браке уже более 10 лет и воспитывают общую дочь Елизавету.