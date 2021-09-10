Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова трогательно поздравила мужа с 35-летием
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Фото: Личный Instagram @volkovihome
В своей праздничной публикации Екатерина призналась, что ее муж к своему возрасту уже многого добился: «У тебя есть семья, ты посадил дерево, построил дом! Ты ставишь планы и идешь к ним, не останавливаешься на достигнутом». И добавила пожелания в свете будущих свершений: «Я тебе желаю сил, терпения, и то, что ты себе нацелил, поставил определенные задачи, чтобы они тебе давались легко и ты шел к ним беспрепятственно», — написала звезда популярного сериала.
Но не обошлось и без юмора со стороны любящей и заботливой супруги — она пообещала Андрею, что они с дочкой всегда будут рядом и готовы поддержать в любую минуту. Правда, с небольшим условием: «Конечно, вынесем немного мозг, потреплем нервы, покапризничаем, не без этого. Мы же девочки. А ты наш мужчина и наш крепкий и надежный тыл», — шутливо завершила Екатерина.
С самого утра любимого отца и мужа ждали подарки от домочадцев — задув свечи, именинник принялся их распаковывать. Одним из презентов стали умные очки, которыми, как призналась в видео сама Екатерина, можно управлять по bluetooth.
Напомним, что Екатерина Волкова и Андрей Карпов в браке уже более 10 лет и воспитывают общую дочь Елизавету.
Фото и видео: Instagram