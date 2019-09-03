Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова показала длинные стройные ноги и получила массу комплиментов

Там актриса не только работает, но и успевает иногда отдыхать и наслаждаться последними теплыми деньками ранней осени. Эмоциями и фотографиями Екатерина делится с подписчиками в соцсетях.

Так, актриса опубликовала снимок, на котором позирует, сидя в плетеном кресле, зажмурившись от яркого солнца. При этом стройные ноги Волковой не прикрыты. Под фото она завела разговор об использовании хэштегов в соцсети. Но многих подписчиков заинтересовали вовсе не они.