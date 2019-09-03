Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова показала длинные стройные ноги и получила массу комплиментов

Екатерина Волкова находится в Сочи, где снимают новый сезон сериала «Воронины», который, кстати, отмечает 10-летний юбилей.
Там актриса не только работает, но и успевает иногда отдыхать и наслаждаться последними теплыми деньками ранней осени. Эмоциями и фотографиями Екатерина делится с подписчиками в соцсетях.
Так, актриса опубликовала снимок, на котором позирует, сидя в плетеном кресле, зажмурившись от яркого солнца. При этом стройные ноги Волковой не прикрыты. Под фото она завела разговор об использовании хэштегов в соцсети. Но многих подписчиков заинтересовали вовсе не они.
«Очень красивая», «Фото класс!!!!», «Какая прям куколка. выглядите на все 25. Не более», «Лайкнула пост за очень красивые ноги», «Ухххх красота та какая богиня, оболденный вид», - похвалили Екатерину Волкову в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
А вам фото понравилось?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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