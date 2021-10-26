Звезда «Вора» Екатерина Редникова развелась с мужем через несколько лет после расставания

Екатерина Редникова сыграла в шести десятков фильмах. Большая известность пришла к ней после выхода на экраны фильма Павла Чухрая «Вор», где ее партнером стал Владимир Машков. Актриса снимается и сейчас, но живет в Америке, приезжая на родину для работы.

Екатерина в интервью изданию «Антенна Телесемь» призналась, что развелась с супругом, продюсером Сергеем Коновым. Их свадьба состоялась в 2008-м, а через четыре года у пары родился сын Лавр.

В США Редникова переехала с мужем, но их брак не был долгим. Сначала они просто перестали жить вместе, а через несколько лет официально развелись.

Отвечая на вопрос, стала ли она больше готовить во время самоизоляции, Екатерина призналась: «Раньше это делал муж, он готовил хорошо. Меня к плите не подпускал. Мы уже давно не живем вместе, а теперь и развелись. Так что готовлю сама».

Актриса рассказала также, что часто берет в Россию сына Лавра. Мальчик растет в билингвальной среде — с младенчества разговаривает и на русском языке, и на английском.

«Тогда я уезжала сниматься в Краснодаре в сериале "Ласточка" и забрала на четыре месяца ребенка с собой. Помню, мы проезжали какие-то названия городов, вывески, и он их читал. В следующем году два месяца жил со мной на съемках "Подольских курсантов". И когда он погружается в русскую среду, я удивляюсь прогрессу его языка», — поделилась Редникова.

Актриса также рассказала, что пандемия внесла серьезные коррективы в ее работу. В августе она должна была прилететь в Россию, чтобы подписать контракт на новые съемки, но продюсеры испугались, что из-за ограничений она не сможет вовремя прилетать, сроки будут срываться. В общем, не срослось, но она об этом не жалеет: «Рейсов сейчас мало. Да и в Москве коронавирусом болеют три четверти моих знакомых. Так что все к лучшему».