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Звезда «Великолепного века» увела любимого из семьи и рассталась с ним через несколько месяцев

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Беррак Фюзюнатач — Михриниса — в «Великолепном веке»

Фото: Кадр фильма

Актриса Беррак Фюзюнатач, сыгравшая жену шехзаде Мустафы Михринису, рассталась с очередным избранником. Их отношения не выдержали испытания временем и закончились вскоре после своего начала.

Одна из самых востребованных турецких моделей и актрис — 30-летняя Беррак Фюзюнатач рассталась со своим очередным избранником Берком Суябатмазом. Их роман длился всего 8 месяцев. Экс-возлюбленные уже удалили совместные фото из Instagram, сообщает издание Sabah.

Сначала пара скрывала отношения, так как Берк был женат на телеведущей Бурджу Эмерсой. Но вскоре он ушел от нее, и связь Берка и Беррак стала открытой.

Беррак Фюзюнатач несмотря на свою красоту и популярность никак не может наладить личную жизнь. За ее плечами несколько громких романов. Причем из-за нее мужчины не раз оставляли жен. Так, в 2015 году актриса и модель начала встречаться с Бирканом Сокуллу. Он в тот момент был женат на актрисе Айтен Аслы Энвер. Роман знаменитостей длился несколько лет, но закончился ничем, отношения они так и не узаконили.

Мехмет Гюнсур и Беррак Фюзюнатач в «Великолепном веке»
Кадр фильма
Мехмет Гюнсур и Беррак Фюзюнатач в Каннах
Philippe Farjon/ Global Look press

Фильмография Беррак состоит уже более чем из 20 фильмов, также она много снимается в рекламе, сотрудничая с мировыми брендами. Но большую популярность ей принес сериал «Великолепный век».

Фото: Instagram Беррак Фюзюнатач и Берка Суятбатмаза, Philippe Farjon/ Global look press, кадры фильма

Видео: «Великолепный век»

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