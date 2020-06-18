Звезда «Великолепного века» увела любимого из семьи и рассталась с ним через несколько месяцев

Одна из самых востребованных турецких моделей и актрис — 30-летняя Беррак Фюзюнатач рассталась со своим очередным избранником Берком Суябатмазом. Их роман длился всего 8 месяцев. Экс-возлюбленные уже удалили совместные фото из Instagram, сообщает издание Sabah.

Сначала пара скрывала отношения, так как Берк был женат на телеведущей Бурджу Эмерсой. Но вскоре он ушел от нее, и связь Берка и Беррак стала открытой.

Беррак Фюзюнатач несмотря на свою красоту и популярность никак не может наладить личную жизнь. За ее плечами несколько громких романов. Причем из-за нее мужчины не раз оставляли жен. Так, в 2015 году актриса и модель начала встречаться с Бирканом Сокуллу. Он в тот момент был женат на актрисе Айтен Аслы Энвер. Роман знаменитостей длился несколько лет, но закончился ничем, отношения они так и не узаконили.