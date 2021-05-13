Звезда «Великолепного века» призналась, что впервые влюблена взаимно

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли наконец-то обрела личное счастье. Долгое время она скрывала, что встречается с кем-то, также оберегала от посторонних глаз и вторую беременность. В январе у актрисы и ее любимого родилась дочь Лили.

О новом мужчине красавицы-актрисы известно немного, он старше Мерьем и ради нее переехал из США в Германию, где родилась и живет актриса. Узерли, которая сильно обожглась на первом громком романе с бизнесменом Джаном Атешем, старается по минимуму рассказывать о личном.

И все же в интервью турецкому изданию Posta она призналась, что счастлива как никогда и впервые испытывает взаимное чувство любви.

«Раньше я такого никогда не чувствовала. Я люблю и любима», — говорит актриса и модель.

Напомним, отцом ее старшей 7-летней дочери Лары является экс-бизнесмен Джан Атеш, который оказался мошенником. Их роман разгорелся, когда съемки «Великолепного века» шли полным ходом. Но как только он узнал, что актриса ждет от него ребенка, сразу переменился. Атеш начал оскорблять Мерьем и настаивать на аборте. Она сохранила ребенка, бросила съемки и сбежала из Турции в Германию, где впервые стала мамой.

Сейчас Джан Атеш находится в бегах: он обманул клиентов своей страховой компании на 100 млн долларов. Пострадала от его рук и Узерли, вложившая в его бизнес 400 тысяч долларов.