Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала очаровательную фотографию с кудряшками
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Известная по главной роли в сериале «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли показала фотографию в необычном образе – она завила волосы в кудряшки, и примерила элегантную шляпку.
Стильный образ произвел впечатление на ее поклонников – в комментариях ей сделали множество комплиментов, отметили, что выглядит она очень красиво и элегантно.
«Очень красивая!», «Хюррем!», «Моя султанша, каждый ваш образ великолепен», — пишут в комментариях восхищенные поклонники, отсетив, что в таком образе она напоминает свою героиню Хюррем-Султан.
Ранее стало известно, что актриса собирается выйти за своего возлюбленного – американского бизнесмена, от которого ждёт второго ребенка.
У актрисы также есть шестилетняя дочка от первого брака. По словам Мерьем, ее новый возлюбленный отлично ладит со старшей ее дочкой, и даже переезжает в Германию, где живет актриса, чтобы проводить время с ней и девочкой.
Узерли призналась, что не собирается устраивать шикарную церемонию – она планирует скромное торжество только для самых близких родственников и друзей.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли
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