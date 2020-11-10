Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала очаровательную фотографию с кудряшками

«Очень красивая!», «Хюррем!», «Моя султанша, каждый ваш образ великолепен», — пишут в комментариях восхищенные поклонники, отсетив, что в таком образе она напоминает свою героиню Хюррем-Султан.

Ранее стало известно, что актриса собирается выйти за своего возлюбленного – американского бизнесмена, от которого ждёт второго ребенка.

У актрисы также есть шестилетняя дочка от первого брака. По словам Мерьем, ее новый возлюбленный отлично ладит со старшей ее дочкой, и даже переезжает в Германию, где живет актриса, чтобы проводить время с ней и девочкой.

Узерли призналась, что не собирается устраивать шикарную церемонию – она планирует скромное торжество только для самых близких родственников и друзей.