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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала кадры стильной фотосессии в «невидимом» платье

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Мерьем Узерли

Фото: Instagram

С первого взгляда может показаться, что актриса позировала без одежды.

Звезда популярного сериала «Великолепный век» — 36-летняя Мерьем Узерли не только успешная актриса, но и востребованная модель. В своем микроблоге Узерли делится с подписчиками кадрами фотосессий, семейными снимками и фото со съемок.

В очередной раз Мерьем порадовала поклонников фотографиями стильной фотосессии, во время которой позировала в «невидимом платье». По замыслу стилистов и дизайнеров, модель запечатлели с «обнаженной» спиной, отражающейся в состаренном зеркале.

«Люблю вас очень», «Какая красивая», «Самая красивая», — написали Мерьем в комментариях на разных языках.

Мерьем Узерли прославилась по всему миру после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век» о жизни и правлении султана Сулеймана Великолепного. Мерьем Узерли исполнила в фильме роль Хюррем Султан — первой официальной жены правителя Османской Империи. И хотя на сериал обрушилось немало критики со стороны историков (создателей фильма обвиняли в недостоверности и искажении фактов), герои картины стали популярными.

Фото: Instagram

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