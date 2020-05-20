Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала кадры стильной фотосессии в «невидимом» платье

Звезда популярного сериала «Великолепный век» — 36-летняя Мерьем Узерли не только успешная актриса, но и востребованная модель. В своем микроблоге Узерли делится с подписчиками кадрами фотосессий, семейными снимками и фото со съемок.

В очередной раз Мерьем порадовала поклонников фотографиями стильной фотосессии, во время которой позировала в «невидимом платье». По замыслу стилистов и дизайнеров, модель запечатлели с «обнаженной» спиной, отражающейся в состаренном зеркале.