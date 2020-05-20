Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала кадры стильной фотосессии в «невидимом» платье
Фото: Instagram
Звезда популярного сериала «Великолепный век» — 36-летняя Мерьем Узерли не только успешная актриса, но и востребованная модель. В своем микроблоге Узерли делится с подписчиками кадрами фотосессий, семейными снимками и фото со съемок.
В очередной раз Мерьем порадовала поклонников фотографиями стильной фотосессии, во время которой позировала в «невидимом платье». По замыслу стилистов и дизайнеров, модель запечатлели с «обнаженной» спиной, отражающейся в состаренном зеркале.
«Люблю вас очень», «Какая красивая», «Самая красивая», — написали Мерьем в комментариях на разных языках.
Мерьем Узерли прославилась по всему миру после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век» о жизни и правлении султана Сулеймана Великолепного. Мерьем Узерли исполнила в фильме роль Хюррем Султан — первой официальной жены правителя Османской Империи. И хотя на сериал обрушилось немало критики со стороны историков (создателей фильма обвиняли в недостоверности и искажении фактов), герои картины стали популярными.
Фото: Instagram
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