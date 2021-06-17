Знаменитые супруги не уставали все годы брака открыто говорить о своем счастье и о мечтах иметь большую семью. И теперь их желания воплощаются в реальность.

Скоро звезда «Великолепного века» Халит Эргенч станет многодетным отцом. На вечеринке Бергюзар не стала долго интриговать и рассказала, что у них родится долгожданная дочь.