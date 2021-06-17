passion.ru

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч станет многодетным отцом

Супруга исполнителя роли султана Сулеймана, актриса Бергюзар Корель, ждет третьего ребенка. Артистка устроила вечеринку по этому поводу и в кругу близких объявила пол будущего малыша.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч познакомились на съемках сериала «1001 ночь». Актеры настолько сблизились во время работы, что у них завязался страстный роман, несмотря на то, что Эргенч к тому времени только женился (его первой супругой была Гизем Сойсалды). Отношения развивались так стремительно и чувства были настолько сильными, что Халит развелся всего через год после первой свадьбы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Бергюзар Корель и Халит Эргенч поженились в 2009 году

Фото: www.instagram.com/berguzarkorel

Первенец пары Али родился в начале 2010 года, а через 10 лет на свет появился второй сын Хан.

Знаменитые супруги не уставали все годы брака открыто говорить о своем счастье и о мечтах иметь большую семью. И теперь их желания воплощаются в реальность.

Скоро звезда «Великолепного века» Халит Эргенч станет многодетным отцом. На вечеринке Бергюзар не стала долго интриговать и рассказала, что у них родится долгожданная дочь.

«Всевышний знает, как я мечтала о дочке. Я благодарна за такой подарок. Мне захотелось поделиться этими счастливыми фотографиями. Наша семья станет еще больше и еще счастливее», — написала артистка в блоге.

Точная дата появления малышки на свет неизвестна. Такие события Халит Эргенч и Бергюзар Корель стараются не афишировать.

Фото и видео: Instagram, кадры сериала «Великолепный век», East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram