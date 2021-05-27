Звезда в кино, в жизни — простушка: интересные факты о Хелене Бонем Картер
26 мая звезда фильмов о «Гарри Поттере», «Бойцовского клуба», «Алисы в стране чудес» и других кинохитов отметила 55-й день рождения.
- Кроме таланта перевоплощения на экране, Хелена Бонем Картер обладает талантом поэта. В 11 лет она победила на литературном конкурсе, получив первый гонорар. Деньги она потратила на профессиональную фотосессию для портфолио.
- Первая известность в кино пришла к Хелене в 19 лет после выхода на экраны фильма «Комната с видом» 1985 года.
- У Хелены Бонем Картер плохое зрение. На светские мероприятия она ходит в линзах. Но предупреждает, что в повседневной жизни может пройти мимо знакомого, просто не разглядев его.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: East News
- Актриса 7 раз номинировалась на «Золотой глобус» и дважды — на «Оскар». И ни разу эти награды не получила.
- Впервые матерью Хелена Бонем Картер стала в 37 лет, родив сына Билли. Дочь Нелл родилась, когда Хелене был уже 41 год, а ее избраннику, режиссеру Тиму Бертону — уже 49.
- Долгое время дочка Картер и Бертона была безымянной, так как отец находился на съемках в другом городе. Актриса не решалась выбрать имя самостоятельно.
- За рождение дочери Тим Бертон подарил Хелене Бонем Картер ботинки, зная, что они ей понравятся. Да, они были оригинальной парой.
- Во время своих 13-летних отношений Тим и Хелена жили в разных домах. Она объясняла это тем, что в ее уютном гнездышке не хватило бы места для двоих. Поэтому режиссер купил дом по соседству.
Фото: East News
- Хелена обожает красивые панталоны. И настолько, что выпускает это нижнее белье под собственной маркой. Все деньги идут на благотворительность.
- Актриса признает, что она и мода — несовместимы. Картер часто становится героиней рейтингов знаменитостей с самым дурным вкусом. В обычной жизни на улице ее невозможно узнать, часто она выглядит как простушка, укутанная в несочетающиеся между собой вещи. Зато ей так удобно.
- Хелена Бонем Картер снялась в 6 фильмах Тима Бертона и озвучила один его мультфильм.
- Актриса близко дружит с Джонни Деппом, с которым снималась в нескольких картинах. Он также является крестным ее сына.
- Мать Хелены, Елена Бонем Картер, психотерапевт. Она вычитывает сценарии, которые предлагают дочери, и дает им профессиональную оценку.
- Героиня Хелены в «Бойцовском клубе» Марла была неряшливой. На съемочной площадке актриса просила гримера красить ее левой рукой, чтобы грим был размазанным. Хелена считала, что ее персонаж не могла быть аккуратной в этом деле.
- За роль герцогини Йоркской, матери королевы Елизаветы II, в фильме «Король говорит!» Хелена получила орден Британской империи, который ей вручила лично королева Великобритании.
- «Делайте то, что вам подходит. Неважно, если вы не похожи на остальных при этом. Быть собой — это подарок, которому нужно радоваться», — говорит она о своих принципах в жизни.
Фото и видео: East News, кадры фильма
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