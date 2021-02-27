Звезда «Уральских пельменей» в инвалидной коляске: «Нужно оперировать»

Илана все же осталась довольна исходом дела, потому что искренне верит, что могло быть и хуже. Поклонники поддержали юмористку и пожелали ей скорейшего восстановления: «Илана, желаю скорейшего выздоровления!!! муж у Вас золото!!».

Напомним, Илана Юрьева замужем за Дмитрием Дылдиным. Супруги воспитывают дочь Диану, появившуюся на свет в 2015 году.