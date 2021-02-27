Звезда «Уральских пельменей» в инвалидной коляске: «Нужно оперировать»
Фото: @ilana7788 / Instagram
32-летняя звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева отправилась на отдых в горы. Однако поездка в Сочи обернулась неожиданным событием — артистка сломала ногу. Она рассказала историю получения травмы: «Благодарю вас горы , что отпустили домой — живой...Уже лечу домой к дочке...Мужчина, который влетел в меня, сказал «извините» и поехал дальше. Ну это уже его карма, а может он наоборот, спас меня от чего-то худшего...Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла, и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и скорее всего нужно будет оперировать, но это уже до Московских врачей оставили. Вот пока такие новости....Романтические каникулы закончились раньше...».
Илана все же осталась довольна исходом дела, потому что искренне верит, что могло быть и хуже. Поклонники поддержали юмористку и пожелали ей скорейшего восстановления: «Илана, желаю скорейшего выздоровления!!! муж у Вас золото!!».
Напомним, Илана Юрьева замужем за Дмитрием Дылдиным. Супруги воспитывают дочь Диану, появившуюся на свет в 2015 году.
Фото и видео: @ilana7788 / Instagram
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