Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о своем состоянии после операции
Фото: instagram.com/ilana7788
Артистка проходит реабилитацию после того, как сломала ногу на горнолыжном курорте в Сочи. Как уточнила Юрьева, швы снимут на 12-й день после хирургического вмешательства. «Нога заживает, конечно, дискомфорт присутствует, так как долгое время невозможно будет носить обычную обувь и свободно передвигаться», - подчеркнула она StarHit.
Фото: instagram.com/ilana7788
В феврале 32-летняя звезда комедийного шоу отправилась на отдых в горы. Однако поездка в Сочи обернулась неожиданным событием - артистка сломала ногу. Она рассказала историю получения травмы: «Мужчина, который влетел в меня, сказал «Извините» и поехал дальше. Ну это уже его карма, а может он, наоборот, спас меня от чего-то худшего... Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала». Поклонники поддержали юмористку и пожелали ей скорейшего восстановления.
Напомним, Илана Юрьева замужем за Дмитрием Дылдиным. Супруги воспитывают дочь Диану, появившуюся на свет в 2015 году.
Фото: Instagram/@ilana7788
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