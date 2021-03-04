Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о своем состоянии после операции

В феврале 32-летняя звезда комедийного шоу отправилась на отдых в горы. Однако поездка в Сочи обернулась неожиданным событием - артистка сломала ногу. Она рассказала историю получения травмы: «Мужчина, который влетел в меня, сказал «Извините» и поехал дальше. Ну это уже его карма, а может он, наоборот, спас меня от чего-то худшего... Была очень сложная трасса, он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала». Поклонники поддержали юмористку и пожелали ей скорейшего восстановления.

Напомним, Илана Юрьева замужем за Дмитрием Дылдиным. Супруги воспитывают дочь Диану, появившуюся на свет в 2015 году.