Звезда «Универа» Юлия Франц напугала фотографией с синяками на лице

Большинство подписчиков, конечно, сразу раскусили, что это только образ, и отметили работу гримеров. Однако были те, кто всерьез заподозрил, что у девушки проблемы. Некоторые даже предложили разобраться и заступиться за нее.

«Не жалеет себя», «Кто это сделал? Порву его», «Что за образ?», «Я против домашнего насилия!», «Для такого образа, только первая. Более характерно передан замысел фотографа», «Кто обидел?», «Так неинтересно, отеков нет», «Догулялась», «Это когда едешь домой после вечеринки в 5.30», «Как всегда очаровательны», «Нормально так отхреначили)))», «Парень ревнивый, что ли?)», «На первом жертва бытовой травмы, на втором жертва домашнего насилия . Оба хороши по своему», «Взгляд выдаёт, что побои не натуральные.. лицо в синяках, а глаза полны жизни.. пусть в них никогда не будет отчаяния и мольбы о помощи..!», – пишут ей в комментариях.