Звезда «Универа» Ярушин рассказал о депрессии после развода с первой женой и случайных связях

Актера это испугало, и он прошел полное обследование — врачи сказали, что он в порядке, и артист принял решение обратиться к психотерапевту.

«После первого брака я сказал, что больше никогда не женюсь», — заявил он. В этот период у него было много романов, однако актер не относился к ним всерьез.

«У меня были попытки отношений — не то чтобы я метался, мне было вообще пофиг. У меня был опыт, я встречался с одной актрисой два месяца — я понял, что у меня никогда не будет в семье актрисы. Я даже не могу сказать, что я в кого-то влюблялся, пытался что-то делать. А потом я встретил Алену, это была любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что это тот человек, с которым я хочу быть».