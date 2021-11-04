Звезда «Универа» Ярушин рассказал о депрессии после развода с первой женой и случайных связях
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Фото: @yarushinstanislav
Стас Ярушин, наиболее известный по роли Антона Мартынова в сериале «Универ», стал гостем нового выпуска шоу «Алена, блин!». В беседе с ведущей актер рассказал про свою личную жизнь — вспомнил непростой период после развода с первой женой, депрессию и случайные отношения, а также знакомство со второй супругой, которая подарила ему двоих детей и сделала его счастливым.
«У меня в 27 лет был период очень неприятный, когда все свалилось на тебя сверху. У меня были отношения с первой женой, они складывались через одно место. Я очень сильно подсел на алкоголь. У меня состояние организма было такое — в голове все гудело», — вспомнил артист.
Актера это испугало, и он прошел полное обследование — врачи сказали, что он в порядке, и артист принял решение обратиться к психотерапевту.
«После первого брака я сказал, что больше никогда не женюсь», — заявил он. В этот период у него было много романов, однако актер не относился к ним всерьез.
«У меня были попытки отношений — не то чтобы я метался, мне было вообще пофиг. У меня был опыт, я встречался с одной актрисой два месяца — я понял, что у меня никогда не будет в семье актрисы. Я даже не могу сказать, что я в кого-то влюблялся, пытался что-то делать. А потом я встретил Алену, это была любовь с первого взгляда. Я сразу понял, что это тот человек, с которым я хочу быть».
Фото: Instagram