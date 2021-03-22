Звезда «Универа» Стас Ярушин признался, что семья не главное в его жизни

Станислав Ярушин известен по своей роли Антона Мартынова из сериала «Универ». Однако в отличие от обаятельного сына олигарха, Ярушин примерный семьянин — он давно женат и воспитывает в браке двоих детей. В интервью изданию «Собеседник» он, однако, признался, что семья у него не на первом месте.

С супругой он познакомился случайно, на съемочной площадке сериала «Универ», куда она пришла, чтобы навестить работающую там подругу, и она, по словам актера, его принципы разделяет.

«Я уважаю свою супругу, потому что она у меня настоящий молодец. Я ценю в отношениях порядочность и мудрость по отношению к своей второй половине. Я по-настоящему свободен и благодарен супруге».

«Штамп в паспорте ничего не значит, на мой взгляд. Супруги в первую очередь не должны мешать в реализации, давать больше свободы друг другу, больше действий и уважать дело, которым занимается вторая половинка. Если женщина будет понимать, что у мужчины на первом месте работа, потом — друзья, а потом — семья, то будет все хорошо», — рассказывает Ярушин.