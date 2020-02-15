Скандал, которым завершился шестой сезон популярного шоу «Голос.Дети», не стал точкой в развитии этого проекта. В минувшую пятницу в эфир Первого канала вышел первый выпуск седьмого сезона детского «Голоса». В этом году кресла наставников заняли Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим.ред.).Первым на сцену вышел самый юный участник этого выпуска, шестилетний Мирон Довгань из Челябинска. Мальчик всколыхнул зал зажигательным исполнением песни «От Волги до Енисея» из репертуара группы «Любэ». Звонкий голос юного певца не оставил равнодушным ни одного из наставников — Баста не сдержал эмоций и поддержал Мирона свистом, а Валерий Шотаевич с удовольствием подпел исполнителю. «Я хочу к Меладзе», — скромно озвучил Мирон свой выбор наставника. Надолго зрителям запомнится выступление 10-летней Елизаветы Сметанниковой из Новосибирска. Длинноволосая красавица-блондинка, которой нравится, когда ее сравнивают с куклой Барби, исполнила хит группы «Ленинград» — «Экспонат», также развернув к себе всех наставников. Лизе было непросто сделать выбор, однако дальнейшее участие в шоу она решила продолжить под руководством Басты. Не обошлось и без сюрпризов — 8-летняя Таисия Скоморохова из подмосковного Одинцова уже принимала участие в «Голосе», однако в украинской версии шоу. Девочка, не успев на слепые прослушивания шестого сезона российской версии (места в командах закончились раньше, чем подошла очередь ее выступления), не растерялась и отправила заявку в украинскую. Участие в «Голос. Дiти» закончилось для Таисии, попавшей в команду к группе «Время и Стекло», на этапе нокаутов, но теперь обаятельная малышка повторит свой путь на российской сцене. Необычная песня Goomba Boomba, с которой вышла на сцену юная певица, привлекла всех наставников. «Огранкой» «бриллианта» займется Полина Гагарина, наградившая Таисию этим эпитетом. Выступление 13-летнего Ивана Кургалина так впечатлило единственную наставницу, что она была готова даже «съесть» свой блокнот. Однако кресло к юноше развернул только Василий Вакуленко. По итогам первого выпуска в команду Валерия Меладзе попали двое участников, в команды Полины Гагариной и Басты — по трое юных исполнителей. Следите за новыми выпусками шоу «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время». Фото: Instagram, кадры из эфираВидео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос.ДетиПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!