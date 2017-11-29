Актриса Ольга Красько стала многодетной мамой.

Сегодня стало известно, что Ольга Красько, известная своей ролью в сериале «Турецкий гамбит», стала многодетной матерью. Актриса принимает поздравления с рождением мальчика. Он появился на свет в день ее рождения — 30 ноября. Об этом Евгений Фомочкин, друг актрисы.

У Ольги и ее супруга Вадима уже есть общий сын, которого они назвали в честь литературного героя Остапа Бендера. Ранее, в браке с актером, режиссером и сценаристом Дмитрием Петрунем, у актрисы родилась дочь Олеся.

«В институте у нас был девиз: "Мы женаты на профессии". Я никогда с ним не соглашалась. Остальное считалось изменой, и ты был как бы неполноценным актером. Я видела судьбы актрис, которые в итоге оставались одни. И для меня это был звоночек: а точно ли ты только в профессии? Сейчас, когда я делаю выбор в пользу малыша, я знаю, что это десять шагов вперед. Если поступить по-иному, это сделать столько же шагов, но назад», — говорила артистка, когда родился ее второй ребенок.

Фото: instagram, globallookpress