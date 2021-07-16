Звезда турецких сериалов Бурак Челик встречается с российской блогершей

Турецкого актера Бурака Челика заметили на пляже в компании очаровательной незнакомки. В Бодруме пара вместе плавала, обнималась и целовалась и никак не скрывала своих чувств.

Актер хорошо знаком и российским зрителям — например, по сериалу «Основание: Осман». Знакома россиянам и его девушка — ею оказалась Мария Керимова, блогер, известная под именем Маша Вэй.