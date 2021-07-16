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Звезда турецких сериалов Бурак Челик встречается с российской блогершей

Турецкие журналисты заметили пару на одном из пляжей Бодрума, своих теплых чувств они не скрывали.
Звезда турецких сериалов Бурак Челик встречается с российской блогершей

Турецкого актера Бурака Челика заметили на пляже в компании очаровательной незнакомки. В Бодруме пара вместе плавала, обнималась и целовалась и никак не скрывала своих чувств.

Актер хорошо знаком и российским зрителям — например, по сериалу «Основание: Осман». Знакома россиянам и его девушка — ею оказалась Мария Керимова, блогер, известная под именем Маша Вэй.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бурак Челик

Фото: @burakcelikofficial

Где пара познакомилась, сколько длятся их отношения и насколько у них все серьезно, пока не известно, однако по фотографиям не похоже, чтобы пара скрывала отношения. Актер обнимал и целовал девушку, а потом романтично поднял свою возлюбленную на руки и вместе с ней прыгнул в бассейн.

Маша Вэй была одним из наиболее известных бьюти-блогеров в период с 2012 по 2019 годы, снялась в фильме «Дизлайк», побывала на обложке глянца, поработала ведущей на СТС Love, и даже состояла в совете блогеров при Государственной Думе Российской Федерации вместе с Катей Клэп, Сашей Спилберг и Юрием Дудем.

Фото: Instagram Бурака Челика и Маши Вэй

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