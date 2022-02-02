Звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф и его экс-жена ждут ребенка
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Фото: Getty Images
Шайа ЛаБаф и Мия Гот познакомились 10 лет назад на съемках. Через несколько лет стали мужем и женой, затем вскоре развелись. Но все годы после расставания они насовсем не прерывали отношения. И теперь стало известно, что они не просто вновь вместе, но и ждут первенца, сообщает издание People.
28-летняя актриса попала в объективы камер папарацци во время прогулки. Облегающая одежда Мии подчеркнула ее большой живот. Судя по изменениям в фигуре, малыш появится на свет совсем скоро.
Папарацци неоднократно замечали парочку вместе после расставания Шайи с певицей FKA Twigs (Талией Барнетт), которая обвинила его в домашнем насилии. На днях их застали в ресторане Лос-Анджелеса за игровыми автоматами. Возлюбленная актера также была в открытой одежде.
Напомним, что Шайа ЛаБаф и Мия Гот сыграли свадьбу в 2016 году. Их роман закрутился на сьемках фильма «Нимфоманка» Ларса фон Триера. После этого они несколько раз расставались из-за измен актера. ЛаБаф жаловался, что ему надоели ссоры с женой. Неизвестно, был ли доведен бракоразводный процесс до конца или нет. Но точно известно, что актер после расставания с Мией Гот встречался с другими девушками.
Появление ребенка станет радостным событием в жизни 35-летнего актера, которого несколько экс-партнерш обвинили в жестокости и насилии, из-за чего у него начались проблемы в Голливуде.
Фото и видео: Passion.ru, кадры фильмов, Getty Images