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Звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф и его экс-жена ждут ребенка

Личная жизнь звезды всегда привлекала внимание прессы. В 2012 году он женился на актрисе Мие Гот, но через пару лет они подали документы на развод. И теперь стало известно, что актеры вновь вместе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Миа Гот и Шайа ЛаБаф познакомились в 2012 году

Фото: Getty Images

Шайа ЛаБаф и Мия Гот познакомились 10 лет назад на съемках. Через несколько лет стали мужем и женой, затем вскоре развелись. Но все годы после расставания они насовсем не прерывали отношения. И теперь стало известно, что они не просто вновь вместе, но и ждут первенца, сообщает издание People.

28-летняя актриса попала в объективы камер папарацци во время прогулки. Облегающая одежда Мии подчеркнула ее большой живот. Судя по изменениям в фигуре, малыш появится на свет совсем скоро.

Папарацци неоднократно замечали парочку вместе после расставания Шайи с певицей FKA Twigs (Талией Барнетт), которая обвинила его в домашнем насилии. На днях их застали в ресторане Лос-Анджелеса за игровыми автоматами. Возлюбленная актера также была в открытой одежде.

Напомним, что Шайа ЛаБаф и Мия Гот сыграли свадьбу в 2016 году. Их роман закрутился на сьемках фильма «Нимфоманка» Ларса фон Триера. После этого они несколько раз расставались из-за измен актера. ЛаБаф жаловался, что ему надоели ссоры с женой. Неизвестно, был ли доведен бракоразводный процесс до конца или нет. Но точно известно, что актер после расставания с Мией Гот встречался с другими девушками.

Появление ребенка станет радостным событием в жизни 35-летнего актера, которого несколько экс-партнерш обвинили в жестокости и насилии, из-за чего у него начались проблемы в Голливуде.

Фото и видео: Passion.ru, кадры фильмов, Getty Images

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