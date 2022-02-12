Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко умерла на 89-м году жизни

Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет в московской больнице, где лечилась от коронавируса. О трагичном событии сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов России.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью» — говорится в сообщении.

Место и время прощания с актрисой пока не известны.

Актриса и певица Зинаида Кириенко родилась в 1933 году в Москве. Звезда окончила ВГИК и была однокурсницей еще одной великой артистки — Людмилы Гурченко. После выпуска из института Зинаида долгое время работала в театре, а также снялась в более чем 30 известных фильмах. Кириенко знакома зрителям по роли Наташи в картине Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также актрисе принесли известность работы в фильмах «Судьба человека», «Казаки», «Любовь земная» и многих других.