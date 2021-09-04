Звезда «Текста» Асмус рассказала о серьезных проблемах со здоровьем: «А мне всего 33 года!»
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Интерны» и блокбастера «Текст» Кристина Асмус в скором времени планирует лечь в клинику. 33-летняя артистка призналась поклонникам в соцсетях, что ее здоровье находится на пределе из-за напряженного графика работы.
«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге, которые я так и не восстановила, высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на 2 месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты... А мне только 33! Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать», — поделилась Кристина Асмус.
Актриса рассказала, что планировала поправить здоровье в больниц в конце сентября. Однако ее госпитализацияе два не сорвалась, так как продюсеры одного из фильмов с ее участием пригрозили ей штрафом, если она не явится на съемки. «Слава Богу передумали после того, как я хотела снять своё имя с титров. Но больно очень… Кто там во всём винит «зажравшихся актёров»? Боже, храни российское кино», — саркастично завершила выступление актриса.
Фото и видео: @asmuskristina/Instagram