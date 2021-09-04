Звезда «Текста» Асмус рассказала о серьезных проблемах со здоровьем: «А мне всего 33 года!»

Звезда сериала «Интерны» и блокбастера «Текст» Кристина Асмус в скором времени планирует лечь в клинику. 33-летняя артистка призналась поклонникам в соцсетях, что ее здоровье находится на пределе из-за напряженного графика работы.

«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге, которые я так и не восстановила, высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на 2 месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты... А мне только 33! Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать», — поделилась Кристина Асмус.