Евгений Папунаишвили рассказал о травмах и стремлении победить на проекте «Танцы со звездами»

В недавнем интервью танцор рассказал о взаимоотношениях со своей новой партнершей Марией Мироновой, а также о травмах и неприятностях, через которые они прошли.

«Я хорошо помню первую встречу. Я приехал к Маше домой — поговорить, обсудить перспективы проекта. И как-то сразу мы нашли общий язык. Маша оказалась позитивным, коммуникабельным, абсолютно бесконфликтным человеком. При этом она человек с невероятным стержнем и с сильно развитым чувством перфекционизма», — говорит о своей партнерше по паркету Евгений.