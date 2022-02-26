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Евгений Папунаишвили рассказал о травмах и стремлении победить на проекте «Танцы со звездами»

Проект «Танцы со звездами» — один из долгожителей нашего ТВ. Евгений Папунаишвили не пропустил ни одного сезона, что неудивительно, ведь он является главным любимчиком телезрителей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Папунаишвили со своей партнершей

Фото: /www.instagram.com/mariya_mironova_actress/

В недавнем интервью танцор рассказал о взаимоотношениях со своей новой партнершей Марией Мироновой, а также о травмах и неприятностях, через которые они прошли.

«Я хорошо помню первую встречу. Я приехал к Маше домой — поговорить, обсудить перспективы проекта. И как-то сразу мы нашли общий язык. Маша оказалась позитивным, коммуникабельным, абсолютно бесконфликтным человеком. При этом она человек с невероятным стержнем и с сильно развитым чувством перфекционизма», — говорит о своей партнерше по паркету Евгений.

Однако несмотря на боевой настрой, первые выпуски были омрачены травмой Марии Мироновой — она танцевала в корсете из-за трещины в ребре.

«Мы начали очень активно репетировать, но, видимо, тогда организм Маши был еще не готов к такому серьезному темпу. Во время одной из репетиций у Маши случилась еще и травма ребра — там был синяк, сильная боль. Вот такое проблемное начало», — вспоминает Евгений Папунаишвили.

На этом неудачи не закончились, и на одной из репетиций танцор чуть не получил серьезную травму.

«На самом деле у меня случилось страшное падение на одной из репетиций. Теперь уже понимаю, что все могло закончиться гораздо хуже. Мне казалось, что я умею делать сальто назад. Но оказалось, что я умею делать только половину сальто. Поэтому со всей силы долбанулся головой. К счастью, ничего не сломал».

Несмотря на эти неприятности, пара нацелена на победу.

Фото и видео: /www.instagram.com/p/CYwerJRIumF/, /www.instagram.com/mariya_mironova_actress/

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