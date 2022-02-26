Евгений Папунаишвили рассказал о травмах и стремлении победить на проекте «Танцы со звездами»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: /www.instagram.com/mariya_mironova_actress/
В недавнем интервью танцор рассказал о взаимоотношениях со своей новой партнершей Марией Мироновой, а также о травмах и неприятностях, через которые они прошли.
«Я хорошо помню первую встречу. Я приехал к Маше домой — поговорить, обсудить перспективы проекта. И как-то сразу мы нашли общий язык. Маша оказалась позитивным, коммуникабельным, абсолютно бесконфликтным человеком. При этом она человек с невероятным стержнем и с сильно развитым чувством перфекционизма», — говорит о своей партнерше по паркету Евгений.
Однако несмотря на боевой настрой, первые выпуски были омрачены травмой Марии Мироновой — она танцевала в корсете из-за трещины в ребре.
«Мы начали очень активно репетировать, но, видимо, тогда организм Маши был еще не готов к такому серьезному темпу. Во время одной из репетиций у Маши случилась еще и травма ребра — там был синяк, сильная боль. Вот такое проблемное начало», — вспоминает Евгений Папунаишвили.
На этом неудачи не закончились, и на одной из репетиций танцор чуть не получил серьезную травму.
«На самом деле у меня случилось страшное падение на одной из репетиций. Теперь уже понимаю, что все могло закончиться гораздо хуже. Мне казалось, что я умею делать сальто назад. Но оказалось, что я умею делать только половину сальто. Поэтому со всей силы долбанулся головой. К счастью, ничего не сломал».
Несмотря на эти неприятности, пара нацелена на победу.
Фото и видео: /www.instagram.com/p/CYwerJRIumF/, /www.instagram.com/mariya_mironova_actress/