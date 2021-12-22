Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала, как ей удалось наладить сложные отношения с дочкой

Актриса поделилась, что столкнулась с очень непростым периодом, когда они с дочерью не смогли найти общий язык. «Был и негатив, я понимала, что это чужой человек», — рассказала Ковальчук. Наладить отношения со Златой тогда ей помогла двоюродная сестра, дав краткий, но очень дельный совет. «Она ответила: "Ты ничего не сделаешь. Ты не научишь, ты не докажешь, не заставишь. Только посылать ребенку любовь, только молиться и благодарить ее"», — вспоминает слова родственницы Анна. С тех пор отношения между мамой и дочкой наладились.

Сама же девочка очень рано стала самостоятельной. «Полностью себя обеспечивает, уже давно зарабатывает, можно сказать, с первого дня жизни», — отметила Ковальчук. Ведь девочка с самого своего рождения стала актрисой и с первых минут жизни играет экранную дочь героини своей мамы — следователя Марии Швецовой.

О своей ранней славе Злата отзывается неоднозначно: «Да у меня и выбора не было. Никто меня об этом не спросил». 21-летняя актриса также отметила, что излишняя популярность доставляла ей некоторое количество проблем в школьные годы. «В подростковом возрасте, когда ты переживаешь из-за сверстников, конечно, было неприятно, что любой человек мог меня загуглить и увидеть мои детские фото», — поделилась Злата Ильченко.

На данный момент она уже начала взрослую жизнь и стала жить отдельно от родителей. Как рассказала Ковальчук, попытки стать полностью самостоятельной Злата предпринимала давно. «Она давно собиралась это сделать и даже пробовала в 16 лет пожить одна. Я этого не понимала. Но, приходя к ней, видела, что у нее очень чисто, еда приготовлена. Она такая самостоятельная», — вспоминает Анна во время разговора с порталом wdays.ru.

Злата появилась на свет в браке Анны Ковальчук и ее коллеги по сериалу Анатолия Ильченко. Актеры развелись, когда девочке было 6 лет.