Звезда «Тайн следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Жданов умер от рака

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончался актер театра «На Литейном» Александр Жданов. Петербуржец принимал активно участие в постановках, а также играл в сериалах, таких как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». «Его уход — глубокая рана для всего коллектива театра. Нам будет очень не хватать его энергии, юмора, улыбки и удивительных рассказов. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания», — сообщил руководители театра в социальных сетях. В театре рассказали, что причиной смерти стало онкологическое заболевание — с ним звезда боролся больше года.

Соболезнования родным и близким Жданова выразили не только его друзья и коллеги по сцене, но и губернатор Ленобласти.

Сообщается, что работая в театре с 1976 года, он успел сыграть более 40 ролей — Жданов выходил в таких спектаклях как «Примадонна», «Отцы и сыновья», «Скупой», «Ворон» и других.

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