Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук рассказала о борьбе с коронавирусом

Ковальчук заболела коронавирусом незадолго до Нового года, из-за чего весь график съемок нового сезона сериала был приостановлен. Помимо актрисы, заболела большая часть съемочной группы. Анне даже пришлось лечь в больницу, так как болезнь протекала не без осложнений.

«Начиная с меня, с коронавирусом свалилось 20 человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице. Поэтому съемки растянулись. Да, трудно было, но мы за 21 год сталкивались с огромным количеством сложностей, сюда входят и две мои беременности. Так что это просто очередной этап. Не бывает же все гладко», — рассказала Анна, сообщает StarHit.

К самому Новому году и каникулам звезде удалось восстановиться. Анна отметила праздники в кругу близких друзей и родственников. «Сам Новый год встречаем дома. Обязательно готовлю оливье — только с колбасой, по советскому рецепту. Еще картошку с курицей в духовке — то, без чего не обходится ни один Новый год. Алкоголь не пьем, покупаем детское шампанское. Под бой курантов загадываем желания — пишем на бумажках, поджигаем, бросаем в бокал и выпиваем», — поделилась актриса.