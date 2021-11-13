Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной — фото помолвки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Голливудский актер Тейлор Лотнер, широко известный по роли оборотня Джейкоба в саге «Сумерки», решил скрепить свои отношения с возлюбленной Тейлор Доум браком. 29-летний артист выбрал для помолвки зеркальную дату — 11.11 — и организовал романтическую обстановку: свечи, лепестки цветов, неоновую вывеску с собственной фамилией (очевидно, невеста актера после свадьбы собирается взять его фамилию).
Снимки с церемонии помолвки Тейлор Лотнер разместил в соцсетях. По ним можно увидеть, как эмоционально восприняла его шаг возлюбленная. Очевидно, для Тейлор Доум предложение стало неожиданностью.
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются уже более трех лет. Актер постоянно делится в соцсетях снимками со своей возлюбленной, и судя по ним, пара постоянно проводит время вместе. Тейлор Доум далека от мира шоу-бизнеса, она работает медсестрой.
До этого романа Тейлор Лотнер встречался с коллегой по проекту «Королевы крика» Билли Лурд. Также ему приписывали отношения с Мари Авгеропулос, Лили Коллинз, Майкой Монро. Этот брак для актера будет первым.
Фото и видео: @taylorlautner/Instagram; Getty Images