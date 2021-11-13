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Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной — фото помолвки

Исполнитель роли оборотня Джейкоба в знаменитой саге по кникам Стефани Майер Тейлор Лотнер сообщил о помолвке с Тейлор Доум. Пара встречалась около трех лет и теперь решила скрепить отношения узами брака. 29-летний жених поделился в соцсетях снимками, сделанными в момент помолвки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Звезда серии фильмов «Сумерки» Тейлор Лотнер

Фото: Getty Images

Голливудский актер Тейлор Лотнер, широко известный по роли оборотня Джейкоба в саге «Сумерки», решил скрепить свои отношения с возлюбленной Тейлор Доум браком. 29-летний артист выбрал для помолвки зеркальную дату — 11.11 — и организовал романтическую обстановку: свечи, лепестки цветов, неоновую вывеску с собственной фамилией (очевидно, невеста актера после свадьбы собирается взять его фамилию).

Снимки с церемонии помолвки Тейлор Лотнер разместил в соцсетях. По ним можно увидеть, как эмоционально восприняла его шаг возлюбленная. Очевидно, для Тейлор Доум предложение стало неожиданностью.

Тейлор Лотнер и Тейлор Доум встречаются уже более трех лет. Актер постоянно делится в соцсетях снимками со своей возлюбленной, и судя по ним, пара постоянно проводит время вместе. Тейлор Доум далека от мира шоу-бизнеса, она работает медсестрой.

До этого романа Тейлор Лотнер встречался с коллегой по проекту «Королевы крика» Билли Лурд. Также ему приписывали отношения с Мари Авгеропулос, Лили Коллинз, Майкой Монро. Этот брак для актера будет первым.

Фото и видео: @taylorlautner/Instagram; Getty Images

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