Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение возлюбленной — фото помолвки

Голливудский актер Тейлор Лотнер, широко известный по роли оборотня Джейкоба в саге «Сумерки», решил скрепить свои отношения с возлюбленной Тейлор Доум браком. 29-летний артист выбрал для помолвки зеркальную дату — 11.11 — и организовал романтическую обстановку: свечи, лепестки цветов, неоновую вывеску с собственной фамилией (очевидно, невеста актера после свадьбы собирается взять его фамилию).

Снимки с церемонии помолвки Тейлор Лотнер разместил в соцсетях. По ним можно увидеть, как эмоционально восприняла его шаг возлюбленная. Очевидно, для Тейлор Доум предложение стало неожиданностью.