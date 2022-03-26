Звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые станет мамой
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Фото: Picture-alliance
Эшли Грин, известная по роли Элис Каллен в мега популярной саге «Сумерки», ожидает первенца.
Актриса с нежностью обратилась к возлюбленному, сообщив новость о беременности поклонникам. «Я люблю тебя больше, чем когда-либо. Мое сердце продолжает расширяться, чтобы любить тебя еще больше. Я не могу дождаться, когда увижу, как ты делишься своим светом, любовью и страстью с нашим ребенком», — написала Эшли, сообщает Mirror.
Эшли Грин и ее избранник Пол Хури поженились в 2018 году. За несколько месяцев до свадьбы актриса появилась на светском мероприятии с роскошным помолвочным кольцом на пальце левой руки, тем самым подтвердив помолвку и серьезные намерения пары. Оказалось, что Пол сделал возлюбленной предложение еще в 2016 году, во время их отпуска в Австралии.
На масштабной церемонии в честь бракосочетания звезд присутствовали многочисленные друзья пары и некоторые голливудские селебрити, включая Роберта Паттинсона, Зака Эфрона и Лиама Хемсворта.
Фото: Picture-alliance