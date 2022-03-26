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Звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые станет мамой

35-летняя американская актриса Эшли Грин беременна первым ребенком. Звезда и ее супруг Пол Хури сообщили поклонникам о радостном событии.
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Слайд, который
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Эшли Грин

Фото: Picture-alliance

Эшли Грин, известная по роли Элис Каллен в мега популярной саге «Сумерки», ожидает первенца.

Актриса с нежностью обратилась к возлюбленному, сообщив новость о беременности поклонникам. «Я люблю тебя больше, чем когда-либо. Мое сердце продолжает расширяться, чтобы любить тебя еще больше. Я не могу дождаться, когда увижу, как ты делишься своим светом, любовью и страстью с нашим ребенком», — написала Эшли, сообщает Mirror.

Эшли Грин и ее избранник Пол Хури поженились в 2018 году. За несколько месяцев до свадьбы актриса появилась на светском мероприятии с роскошным помолвочным кольцом на пальце левой руки, тем самым подтвердив помолвку и серьезные намерения пары. Оказалось, что Пол сделал возлюбленной предложение еще в 2016 году, во время их отпуска в Австралии.

На масштабной церемонии в честь бракосочетания звезд присутствовали многочисленные друзья пары и некоторые голливудские селебрити, включая Роберта Паттинсона, Зака Эфрона и Лиама Хемсворта.

Фото: Picture-alliance

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