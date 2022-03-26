Звезда «Сумерек» Эшли Грин впервые станет мамой

Эшли Грин и ее избранник Пол Хури поженились в 2018 году. За несколько месяцев до свадьбы актриса появилась на светском мероприятии с роскошным помолвочным кольцом на пальце левой руки, тем самым подтвердив помолвку и серьезные намерения пары. Оказалось, что Пол сделал возлюбленной предложение еще в 2016 году, во время их отпуска в Австралии.

На масштабной церемонии в честь бракосочетания звезд присутствовали многочисленные друзья пары и некоторые голливудские селебрити, включая Роберта Паттинсона, Зака Эфрона и Лиама Хемсворта.

Фото: Picture-alliance