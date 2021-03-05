Звезда «Стиляг» Антон Шагин рассказал о знакомстве с женой и трудных временах

Антон Шагин обрёл настоящую популярность благодаря главной роли в фильме «Стиляги», который заслужил одобрение и любовь публики. В шоу «Судьба человека» он рассказал о своей жизни – о том, как познакомился с женой и о сложных временах в жизни.

С будущей супругой, Вероникой, они вместе учились.

«Мы учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ. Первые стихи и все последующие написаны мной для жены, для моей музы и любви. Ради меня она не поехала в Эстонию в местный театр, хотя у нее был контракт», – рассказывает Шагин.

Вместе им пришлось пережить сложные времена. У него и Вероники Исаевой есть двое прекрасных детей, которые чувствуют любовь и взаимопонимание в семье.

По мнению актера, это во многом заслуга его супруги – ее характера и выдержки:

«У нас все совместно происходит. Она удивительный человек. По-женски мудра. Где нужно терпелива, любима, заботлива. Это внутренняя штука. У меня всегда была внутри желание создать свою семью, на никого не похожую. Потом появились наши дети. А что детям нужно? Детей нужно любить. Я уверен, что наши детки это чувствуют. Мы стараемся все время быть вместе с ними. В такие моменты понимаешь, что живешь не зря. Жена меня всегда поддерживала. У меня в начале моей актерской карьеры был большой долг, а я не снимался три года. Жена ни разу не сказала: «Иди, зарабатывай!».