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Звезда «Стартрека» Крис Пайн расстался с Аннабель Уоллис после четырех лет отношений

Актеры приняли решение разойтись еще несколько месяцев назад. Об этом стало известно только сейчас, так как пара не любит выносить личную жизнь на всеобщее обозрение и предпочитает держать интимные моменты в тайне.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Крис Пайн

Фото: Mayer/face to face/ Global Look Press

О том, что звезды поставили точку в отношениях, сообщило издание Entertainment Tonight. Крис и Аннабель не ходили вместе на светские мероприятия и не выставляли совместные фотографии в Сеть, поэтому долго никто и не догадывался об их расставании. О том, что повлияло на это решение, ничего не известно.

Напомним, что о союзе актеров стало известно в 2018 году. Тогда влюбленных застали вместе в лондонском аэропорту после отдыха на Гавайях. В последний раз Крис Пайн и Аннабель Уоллис появлялись вместе на публике в 2020 году.

Актеры никогда официально не подтверждали свой роман в социальных сетях. Звезда «Стартрека» в целом равнодушен к личным блогам и не имеет странички в Instagram. Аннабель, в свою очередь, использует свой блог в качестве профессиональной площадки и публикует там новости о проектах с ее участием.

Фото: Global Look Press

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