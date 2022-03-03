Звезда «Стартрека» Крис Пайн расстался с Аннабель Уоллис после четырех лет отношений

О том, что звезды поставили точку в отношениях, сообщило издание Entertainment Tonight. Крис и Аннабель не ходили вместе на светские мероприятия и не выставляли совместные фотографии в Сеть, поэтому долго никто и не догадывался об их расставании. О том, что повлияло на это решение, ничего не известно.

Напомним, что о союзе актеров стало известно в 2018 году. Тогда влюбленных застали вместе в лондонском аэропорту после отдыха на Гавайях. В последний раз Крис Пайн и Аннабель Уоллис появлялись вместе на публике в 2020 году.