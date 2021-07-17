Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли обвинила папарацци в преследовании
Несмотря на свой звездный статус 33-летняя Блейк Лайвли старается охранять свою частную жизнь и максимально избегать публичности, особенно когда это касается семьи актрисы.
Супруга голливудского актера Райана Рейнольдса гневно прокомментировала снимок ее и детей на прогулке, опубликованный в Instagram издания Daily Mail.
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Фото: Picture-alliance
На фото актриса прогуливается в парке держа о одной руке годовалую дочь Бетти. Другой рукой звезда держит коляску, в которой находятся 6-летняя Джеймс и 4-летняя Инес.
Актриса возмутилась поведению взрослых мужчин, которые ради удачного кадра буквально прыгали под колеса коляски.
«Мои дети весь день подвергались преследованию от мужчин. Сталкеры выпрыгивали перед нами, а потом прятались. Незнакомка на улице поругалась с ними, потому что ей было так неприятно это видеть», — написала актриса.
Звезда отметила, что хотела мирно поговорить с одним из папарацци, но он от нее просто сбежал.
«Проверяете ли вы фотографии, за которые вы платите, чтобы отслеживать на них детей? Где здесь ваша мораль? Хотелось бы знать. Или вам просто наплевать на безопасность детей?» — добавила Лайвли.
Фото и видео: Picture-alliance
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