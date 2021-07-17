Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли обвинила папарацци в преследовании

Актриса возмутилась поведению взрослых мужчин, которые ради удачного кадра буквально прыгали под колеса коляски.

«Мои дети весь день подвергались преследованию от мужчин. Сталкеры выпрыгивали перед нами, а потом прятались. Незнакомка на улице поругалась с ними, потому что ей было так неприятно это видеть», — написала актриса.

Звезда отметила, что хотела мирно поговорить с одним из папарацци, но он от нее просто сбежал.

«Проверяете ли вы фотографии, за которые вы платите, чтобы отслеживать на них детей? Где здесь ваша мораль? Хотелось бы знать. Или вам просто наплевать на безопасность детей?» — добавила Лайвли.