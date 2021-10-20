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Звезда советского «Шерлока Холмса» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Заслуженный артист России Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», умер в возрасте 73 лет. О трагичном событии сообщается в социальных сетях киностудии «Самарафильм». В последнее время Виктор восстанавливался от последствий коронавируса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @evgrafovviktor/Facebook
«Только вчера он позвонил, просил связаться с самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны"… "Выздоравливайте, Виктор Иванович!". "Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…"», — сообщил о последнем разговоре с артистом сотрудник студии.
Причиной смерти послужил оторвавшийся тромб, сообщается на странице «Самарафильм» в социальной сети. Виктора похоронят на «Аллее актеров» в Самаре.
Виктор Евграфов снялся в двух частях фильма о Шерлоке Холмсе. Помимо ролей в кино артист много лет работал в качестве каскадера.
Фото: Facebook