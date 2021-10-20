Звезда советского «Шерлока Холмса» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни

«Только вчера он позвонил, просил связаться с самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны"… "Выздоравливайте, Виктор Иванович!". "Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…"», — сообщил о последнем разговоре с артистом сотрудник студии.

Причиной смерти послужил оторвавшийся тромб, сообщается на странице «Самарафильм» в социальной сети. Виктора похоронят на «Аллее актеров» в Самаре.

Виктор Евграфов снялся в двух частях фильма о Шерлоке Холмсе. Помимо ролей в кино артист много лет работал в качестве каскадера.