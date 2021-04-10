Звезда «Содержанок» Владимир Мишуков об особенном сыне: «Время с ним — лучшее в жизни»

В четвертый раз Владимир и Инна решились стать родителями, когда им было под 40. Так получилось, что обе дочери супругов родились дома, а сыновья — в больницах. И актер принимал участие в процессе. «Странно было бы устраниться на финальном этапе, участвуя в самом начале», — говорит он.

Мишуков снимал появление на свет младшего ребенка. «У меня есть красивое видео. А после Платона забрали в реанимацию. Он лежал в боксе, а мы ходили к нему. Тяжелее всего была неопределенность», — вспоминает то время актер.

О том, что ребенок особенный, Владимир узнал во время съемок Анастасии Заворотнюк. «Жена позвонила и сообщила. Наступило облегчение и полноепринятие всего», — говорит он.

«Синдром Дауна — это не болезнь, это данность. Ее надо принимать как жизнь. Платон утвердил меня в этом еще больше. Это мой сын, моя муза, мое счастье, моя радость. Время с ним — лучшее в моей жизни. Он не говорит, у него еще и аутизм. Ему 13 лет, выглядит, он, как и я, моложе своего возраста. Но есть столько моментов, которые происходят на другом уровне», — говорит о об особенном сыне актер.

Владимир общается с бывшей супругой только через старших детей, настолько было тяжелым расставание. Сына и дочерей, уверен Мишуков, он с Инной вырастили достойными людьми.