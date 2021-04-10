Звезда «Содержанок» Владимир Мишуков об особенном сыне: «Время с ним — лучшее в жизни»
Фото: Starface
Владимиру Мишукову, звезде сериала «Содержанки», 51 год. Он востребованный актер и фотограф и, по мнению поклонниц, настоящий секс-символ, что его немало удивляет. В одном из интервью он сказал: «Брэд Питт, наверняка удивился бы, узнав обо мне. Нос крючком, глаза торчком...».
Мишуков 23 года прожил в счастливом браке с женой Инной, после тяжело переживал развод. У экс-супругов есть четверо детей: трое из них — сын и две дочери — уже взрослые и самостоятельные, а младшему Платону — 13 лет. И он особенный ребенок.
О нем Владимир Мишуков рассказал в беседе с Екатериной Гордеевой.
В четвертый раз Владимир и Инна решились стать родителями, когда им было под 40. Так получилось, что обе дочери супругов родились дома, а сыновья — в больницах. И актер принимал участие в процессе. «Странно было бы устраниться на финальном этапе, участвуя в самом начале», — говорит он.
Мишуков снимал появление на свет младшего ребенка. «У меня есть красивое видео. А после Платона забрали в реанимацию. Он лежал в боксе, а мы ходили к нему. Тяжелее всего была неопределенность», — вспоминает то время актер.
О том, что ребенок особенный, Владимир узнал во время съемок Анастасии Заворотнюк. «Жена позвонила и сообщила. Наступило облегчение и полноепринятие всего», — говорит он.
«Синдром Дауна — это не болезнь, это данность. Ее надо принимать как жизнь. Платон утвердил меня в этом еще больше. Это мой сын, моя муза, мое счастье, моя радость. Время с ним — лучшее в моей жизни. Он не говорит, у него еще и аутизм. Ему 13 лет, выглядит, он, как и я, моложе своего возраста. Но есть столько моментов, которые происходят на другом уровне», — говорит о об особенном сыне актер.
Владимир общается с бывшей супругой только через старших детей, настолько было тяжелым расставание. Сына и дочерей, уверен Мишуков, он с Инной вырастили достойными людьми.
Фото и видео: Instagram Владимира Мишукова, кадр сериала «Содержанки», Starface
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