Звезда «Содержанок» Владимир Мишуков – о разводе: «Я эмоционально истощен»

Владимир Мишуков находился в браке 23 года. Несколько месяцев назад артист и его супруга Инна объявили о разводе. Звезда российского кино признался в Youtube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» в том, что тяжело переживает это время.

«Не берусь сказать, как все прошло у моей супруги, но у меня ощущение, что я более болезненно это воспринял», – рассказал актер.