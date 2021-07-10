Звезда «Содержанок» Владимир Мишуков – о разводе: «Я эмоционально истощен»
Владимир Мишуков находился в браке 23 года. Несколько месяцев назад артист и его супруга Инна объявили о разводе. Звезда российского кино признался в Youtube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод» в том, что тяжело переживает это время.
«Не берусь сказать, как все прошло у моей супруги, но у меня ощущение, что я более болезненно это воспринял», – рассказал актер.
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Фото: Global Look Press
Владимир уверен, что быстро забыть годы, проведенные в браке, и начать новые отношения у него не получится.
«У меня был долгий брак, я эмоционально истощен. Мы прожили 23 года. Много размышлял на эти темы, думал, как правильно поступить», – добавил артист.
Мишуков поговорил с Агатой и на тему своей интимной жизни. Актер уверен, что занятия любовью непременно должны проходить весело. Владимиру нравится во время секса с партнершей посмеяться, поговорить или задать вопросы. Он также считает, что отношения без регулярной интимной жизни обречены.
Напомним, что Инна и Владимир Мишуковы поженились в 1994 году. В браке у пары появились четверо детей: 26-летний Евгений, 21-летняя Прасковья, 18-летняя Варвара и сына Платона, который родился с особенностями развития.
Фото и видео: Global Look Press
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