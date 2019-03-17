Звезда «Сладкой жизни» Роман Маякин стал сиротой в 17 лет

«Мне не хотелось сдаваться, я хотел доказать, что все будет хорошо. Спустя столько лет я понимаю, что это стало базой, которая сформировала меня как личность и мужчину», — подчеркнул актер.

Стоит отметить, что Роман Маякин предпочитает не говорить о личной жизни. Известно, что 11 лет назад Роман женился на бизнес-леди Елене Кулевой, которая в 2011 году родила ему сына Михаила. Однако не так давно Маякин признался в Instagram, что уже год находится в разводе: «Каждый день я получаю сотни вопросов насчет моего семейного положения. Отвечаю на этот вопрос один раз! Уже год как я в разводе. Надеюсь, теперь этих вопросов станет меньше! Всем добра!».