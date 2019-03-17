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Звезда «Сладкой жизни» Роман Маякин стал сиротой в 17 лет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роман Маякин

Фото: Instagram Романа Маякина
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Актер откровенно рассказал о потере близких.

32-летний Роман Маякин прославился благодаря ролям в сериалах «Сладкая жизнь» и «Психологини», а сейчас актер — один из самых популярных участников шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Недавно Роман сделал неожиданное признание — оказывается, в 17-летнем возрасте он стал сиротой. «У меня, кроме сына, никого нет. Сначала погибла сестра, разбившись на машине. Через несколько лет случилась трагедия с отцом. Мама болела онкологией, два или три года мы боролись с этим, ее тоже не стало», — рассказал Маякин в эфире «Последнего героя». 17-летнему юноше пришлось самому зарабатывать на жизнь, поэтому после занятий в Школе-студии МХАТ Роман подрабатывал таксистом на автомобиле, который остался от родителей.

«Мне не хотелось сдаваться, я хотел доказать, что все будет хорошо. Спустя столько лет я понимаю, что это стало базой, которая сформировала меня как личность и мужчину», — подчеркнул актер.

Стоит отметить, что Роман Маякин предпочитает не говорить о личной жизни. Известно, что 11 лет назад Роман женился на бизнес-леди Елене Кулевой, которая в 2011 году родила ему сына Михаила. Однако не так давно Маякин признался в Instagram, что уже год находится в разводе: «Каждый день я получаю сотни вопросов насчет моего семейного положения. Отвечаю на этот вопрос один раз! Уже год как я в разводе. Надеюсь, теперь этих вопросов станет меньше! Всем добра!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Kinopoisk

Видео: Instagram

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