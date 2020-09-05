Звезда «Сладкой жизни» Никита Панфилов впервые показал лицо подросшей дочери
Фото: Instagram/ @/panfilov_nikita
Один из самых востребованных актеров российских сериалов старается не афишировать подробности своей личной жизни и практически не делится семейными снимками. 41-летний Никита Панфилов с большей охотой рассказывает о новых ролях и проектах, чем о своих родных и близких. От актера действительно сложно дождаться каких-то откровений, поэтому снимок, который Панфилов выложил в своем микроблоге, весьма удивил его поклонников.
Несмотря на то, что звезда «Сладкой жизни» старается скрывать детали романа со своей избранницей, некоторым особо любопытным фанатам все же удается выявить некоторые подробности. Так, например, известно, что актер счастлив в третьем браке, его избранницей стала Ксения Соколова, не имеющая никакого отношения к шоу-бизнесу – по специальности она стоматолог. Летом 2018 года Ксения родила Никите дочь Аврору, однако поклонникам оставалось только гадать, как же выглядит малышка и на кого из родителей она похожа, ведь влюбленные не афишировали снимки с ребенком, тщательно оберегая ее от любопытных глаз.
Но, видимо, решив все же удовлетворить любопытство фанатов, Панфилов показал фото с дочерью. Знаменитость сейчас находится на отдыхе и все свое свободное время уделяет семье. «Папина дочка», - лаконично подписал снимок актер и собрал множество восторженных комментариев. Поклонники актера сошлись во мнении, что девочка действительно очень похожа на папу и точно вырастет настоящей красавицей.
«Какая красавица!», «Девочка очень похожа на вас», «Очаровательная», «Кудряшка Сью, красотка. Обожаю ваше творчество. И вашу семью», «Сколько любви и счастья в ваших глазах», «Маленькая фея или принцесса», «Очень похожа на вас малышка», «Теперь понятно, куда все папины локоны делись», «Очень милые», - высказались поклонники и понадеялись, что актер будет чаще радовать их подобными теплыми кадрами.
Фото: Instagram/ @/panfilov_nikita
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!