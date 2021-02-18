Звезда «Сладкой жизни» Лукерья Ильяшенко поделилась подробностями личной жизни

Лукерья Ильяшенко рассказала в интервью YouTube-проекту «Откройте, Давид!» о своих предпочтениях в мужчинах, личной жизни и актерской карьере.

На самом деле родители назвали ее Гликерией, рассказала она, однако такое имя оказалось очень сложным, и Лукерья выбрала себе имя попроще. Зато всю юность она переживала, что никогда не выйдет замуж, потому что считала, что мужчина ей придется искать с ещё более сложным именем. На деле все оказалось проще, и актриса давно счастлива с мужчиной с довольно распространенным именем Александр.

Уже более 10 лет Лукерья встречается с главным редактором мужского журнала «Маxim» Александром Маленковым – они идеально дополняют друг друга, а их пара считается едва ли ни одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Лукерья призналась, что сначала они долго не могли притереться драг к другу и несколько раз расставались, однако в итоге смогли оказать друг на друга огромное влияние. По слова Лукерьи, она преклонилась перед его опытом, а она сумела оторвать его от компьютера и вытащить из дома.

Актерская карьера Лукерьи тоже была необычной. Девушка собиралась стать балериной, однако получила травму, и от карьеры танцовщицы пришлось отказаться. Но сдавать Ильяшенко не стала, и ухитрилась пройти в восьмой состав музыкальной группы «Шпильки».

Сама Лукерья такую музыку на дух не переносит, но нужно было как-то зарабатывать. Актриса признается, что честно пыталась петь, но оказалось, что от нее требовалось совсем не это:

«Петь не надо было. Мы просто подвывали. Иногда я входила в раж, мне казалось, что я настоящая певица и сейчас спою», – рассказывает она и добавляет, что звукорежиссёр очень просил ее не петь.

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