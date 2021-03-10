Звезда «Склифосовского» рассказала, почему не вышла замуж за Макарского
Фото: Instagram
Актриса Евгения Лютая, ставшая очень популярной благодаря роли в сериале «Склифосовский», никогда не была обделена вниманием мужчин. Более того, все они стремились видеть ее своей женой. Исключением не стал и коллега по цеху, актер Антон Макарский. В программе «Судьба человека» Евгения призналась, почему отказала известному артисту
«Я думаю, это была любовь, потому что мы решили стать мужем и женой. Антон попросил у родителей моей руки. Мама с папой благословили нас — Антон им очень понравился, впрочем, как и я, его близким. Все хорошо складывалось, мы любили и вдохновляли друг друга. Антон считает, что я его бросила, но мне кажется, что пришло понимание того, что наша жизнь только начинается, и брак скоро бы закончился. Мы с Антоном очень эмоциональные люди, искры летели бы в разные стороны, но мы до этого не довели и вовремя расстались», — признается она.
Личная жизнь актрисы сложилась не лучшим образом, в отличие от бывшего возлюбленного — Макарский, напротив, счастлив в браке и даже ездит на гастроли вместе с женой.
Евгения же трижды побывала замужем, однако все ее браки закончились разводами. Но актриса не отчаивается и признается, что еще ищет свою любовь.
«Сейчас мое сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью», — рассказывает она об идеальном кандидате в мужья.
Фото: Instagram Евгении Лютой
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!