Звезда «Склифосовского» Анна Якунина раскрыла подробности своего романа с мужем Марии Ароновой

Актриса Анна Якунина стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», и раскрыла ведущему тайны своей личной жизни.

Звезда «Склифосовского» вспомнила свой самый первый роман, оставивший на ней огромный след. Первым возлюбленным Анны стал ее однокурсник, актер Станислав Гандрабура. К сожалению, построить любовь с ним у нее не получилось. Она ушла от него, узнав, что у него есть другая.

«Надо мной до сих пор соседки смеются, мол, я приходила домой из института и рыдала», – рассказала она о своих переживаниях.

Эти отношения оставили большой след в жизни Анны.

«Первая любовь всегда болезненная. Были, конечно, и страдания, и катастрофа. Я рыдала после расставания с ним. Кончилась путевка — кончилась любовь. У него появилась новая девушка», – рассказывает она.