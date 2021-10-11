Звезда «Склифосовского» Анна Якунина раскрыла подробности своего романа с мужем Марии Ароновой
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Фото: Starface
Актриса Анна Якунина стала гостьей нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», и раскрыла ведущему тайны своей личной жизни.
Звезда «Склифосовского» вспомнила свой самый первый роман, оставивший на ней огромный след. Первым возлюбленным Анны стал ее однокурсник, актер Станислав Гандрабура. К сожалению, построить любовь с ним у нее не получилось. Она ушла от него, узнав, что у него есть другая.
«Надо мной до сих пор соседки смеются, мол, я приходила домой из института и рыдала», – рассказала она о своих переживаниях.
Эти отношения оставили большой след в жизни Анны.
«Первая любовь всегда болезненная. Были, конечно, и страдания, и катастрофа. Я рыдала после расставания с ним. Кончилась путевка — кончилась любовь. У него появилась новая девушка», – рассказывает она.
Новой любовью актера стала Мария Аронова, которая родила ему сына. При этом они продолжали общаться – уже как друзья.
«Потом у него случился роман с Машей Ароновой. У них сын родился. Мы вспоминаем сейчас с Машей Влада. Он был творческой и интересной личностью. В него влюблялись девчонки», – рассказывает она.
Анна добавила, что Аронова вовсе не уводила у нее мужчину – на тот момент пара уже рассталась.
«Мы позже созванивались с ним. Он был такой счастливый, что Маша родила ему сына», – призналась она.
Сама Анна тоже нашла другие отношения и стала матерью – от первого супруга, актера Сергея Стегайлова, у нее есть дочь Анастасия, от второго, инженера Алексея – дочь Мария.
Фото: Global Look press