Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина показала изменившуюся фигуру в сияющем ультрамини

Звезда шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым после окончания проекта не исчезла из виду, а, напротив, часто посещает светские мероприятия, работает моделью, а также снялась в главной роли в провокационном клипе «Золото» группы «Ленинград» режиссера Ильи Найшуллера.

Снежана счастлива в отношениях со своим возлюбленным. В 2019 году стало известно о том, что избранник артистки актер Павел Юдин, который знаменит по сериалу «Жених» и фильму «Батальон», сделал ей предложение руки и сердца. Артист признался девушке в любви и позвал ее замуж прямо со сцены театра. Радостным моментом и очень трогательным видео девушка делилась со своими подписчиками в личном блоге.

Для Снежаны это второй брак — от предыдущих отношений она воспитывает сына Артема.