Потерявшая ребенка из-за Covid-19, звезда шоу «Голос» Тамара Кутидзе впервые стала мамой

Певица впервые забеременела в разгар пандемии, но потеряла ребенка из-за коронавирусной инфекции. Тамара и ее супруг тяжело пережили горе, но судьба снова подарила возлюбленным шанс стать родителями.

Артистка рассказала, что роды прошли успешно, а долгожданную дочь решили назвать Евой.

«Имя выбирал супруг. К сожалению, он не смог присутствовать на родах, но мы вместе готовились к этому событию. Чувствую себя отлично. Конечно, было тяжело, страшно, опасно. Вообще, во время этого процесса происходит некая мистика: ты перерождаешься, становишься другой. Но сейчас, когда я вижу свою малышку, сразу забываю о боли, чувствую себя самой счастливой. Обязательно приду за вторым», — рассказала певица StarHit.